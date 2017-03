Islam i chrześcijaństwo muszą przeciwstawiać się próbom manipulacji

„Ludzie muszą odważnie powrócić do normalnego życia, aby pokazać, że terroryzm ostatecznie nie funkcjonuje i sam się niszczy” wskazał watykański sekretarz ds. relacji z państwami po ataku w Londynie z 22 marca. Abp Paul Gallagher udzielił specjalnego wywiadu katalońskiemu dziennikowi La Vanguardia. W rozmowie hierarcha wskazał też, że w celu walki z ekstremizmem koniecznie należy przekazywać młodym pozytywne informacje na temat świata, a nie tylko podawać negatywnie nacechowane wiadomości. Podkreślił, że zarówno islam, jak i chrześcijaństwo muszą wspólnie przeciwstawiać się różnorakim próbom manipulacji religii, które pragną zradykalizować wiernych.

W odniesieniu do innych wyzwań współczesnej Europy, takich jak rosnąca siła ruchów populistycznych, szef watykańskiej dyplomacji powiedział, iż zrozumiałe jest poszukiwanie przez ludzi nowych rozwiązań. Jednak demokracje powinny dążyć do osiągnięcia „głębszej formy polityki z większym oparciem intelektualnym”. Wskazał równocześnie, że patriotyzm wcale nie przeczy staraniu się o dobro wspólne wszystkich narodów, a nie tylko własnego. Pochodzący z Anglii hierarcha odniósł się również do tzw. Brexitu, czyli negocjowanego opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Wyraził nadzieję, iż znajdzie się takie rozwiązanie tej sytuacji, które zadowoli wszystkie zaangażowane strony.