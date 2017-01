Zdecydowanie potępiają "wszelkie przejawy agresji"

Publikujemy pełny tekst oświadczenia:



Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XVII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

26 stycznia 2017 r.

Temat XVII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce jak co roku zaczerpnięty jest z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu i brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego Miłosierdzia”.

Celem zakończonego niedawno w Kościele katolickim jubileuszowego Rok Miłosierdzia było uświadomienie wszystkim katolikom jak fundamentalne jest dla chrześcijaństwa miłosierdzie i jak konieczne jest jego praktykowanie dla podtrzymywania oraz rozwoju żywej wiary. W bulli ogłaszającej ten rok papież Franciszek napisał: „Jezus stwierdza, że miłosierdzie to nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje się kryterium pozwalającym zrozumieć, kim są Jego prawdziwe dzieci. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to my najpierw doznaliśmy miłosierdzia.” Papież przypomina nam, że miłosierdzie chrześcijańskie nikogo nie wyklucza i nie może ograniczać się do własnej grupy wyznaniowej, etnicznej czy społecznej: „Ten aspekt miłosierdzia, włączenie, ukazuje się w otwarciu ramion na oścież, aby zaakceptować, nie wykluczając nikogo; nie klasyfikując innych na podstawie statusu społecznego, języka, rasy, kultury, religii: stoi przed nami jedynie osoba, którą trzeba pokochać tak, jak kocha Bóg.” (Nadzwyczajna jubileuszowa audiencja ogólna, 12.11.2016).

Także w islamie Bóg jest Bogiem miłosiernym. Jedna z najczęściej używanych przez muzułmanów formuł – czyli basmala, z którą przystępują do różnych czynności i działań – brzmi: „W imię Boga Miłosiernego i Litościwego” (arab. Bi-smi (A)llahi (a) r-rahman-i (a) r-rahim-i). Zatem miłosierdzie Boże jest przez muzułmanów przywoływane kilka razy dziennie. Określenie Boga Ar-Rahman (‘Miłosierny’) występuje w Koranie ponad sto razy i może być używane zamiennie ze słowem ‘Bóg’. Przesłanie Papieskiej Rady zwraca uwagę na ten fakt: „Miłosierdzie to temat bliski sercu zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. Wiemy, że zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie wierzą w miłosiernego Boga, który okazuje swoje miłosierdzie i współczucie wszystkim swoim stworzeniom, a szczególnie ludziom.”

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, będąca inicjatorem ustanowienia 26 stycznia Dniem Islamu, który od 2001 r. stał się dorocznym wydarzeniem w polskim Kościele katolickim, jak co roku wyraża nadzieję, że organizowane z tej okazji obchody i spotkania przyczynią się do praktykowania ducha dialogu, do którego wzywa nas papież Franciszek.

XVII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce jest dla nas wszystkich – zarówno katolików jak i muzułmanów – okazją do spotkania i pokonywania wzajemnych stereotypów i uprzedzeń, czasem umacniania wzajemnej życzliwości oraz więzi na przekór pokusie izolacji i wrogości, na przekór działaniom, które biorą się z lęku i braku zrozumienia, prowadzących nawet do aktów nienawiści wobec wyznawców innej religii. Rada zdecydowanie potępia wszelkie przejawy agresji nie tylko w stosunku do chrześcijan i muzułmanów, ale także ludzi dobrej woli niezależnie od ich wyznania.

Włączając się w apel wyrażony w przesłaniu PRDM z okazji zakończenia ramadanu, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów zachęca i wzywa wszystkich do praktykowania miłosierdzia w relacjach z każdym człowiekiem bez względu na jego religię.

w imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów:

Krzysztof Kraus – współprzewodniczący ze strony katolickiej

Andrzej Saramowicz – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

***

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch religii w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Jest organizacją oficjalnie uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski.