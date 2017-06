Powołanie chrześcijan i muzułmanów do troski o Boże dzieło stworzenia nie jest czymś mało istotnym w religijnym życiu, ale tworzy jego fundamentalną część – głosi przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów. Zostało ono wystosowane z okazji ramadanu - islamskiego miesiąca postu - i kończącego go święta dziękczynienia (Id al-Fitr).

W przesłaniu, którego temat brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie razem w trosce o wspólny dom”, przewodniczący Rady kard. Jean-Louis Tauran oraz jej sekretarz bp Miguel Ángel Ayuso Guixot, odwołują się do encykliki Papieża Franciszka „Laudato si”, która poświęcona jest trosce o wspólny dom.

„Już sam tytuł encykliki jest znaczący: świat jest «wspólnym domem» – czytamy w przesłaniu - mieszkaniem dla wszystkich członków rodziny ludzkiej. Dlatego, żadna osoba, kraj czy naród nie może narzucać innym własnego sposobu rozumienia planety. Papież Franciszek zaprasza więc «by odnowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszego globu (...) ponieważ wyzwanie ekologiczne oraz jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich»”. Potrzeba zatem głębokiego wewnętrznego nawrócenia, aby stawić czoła ekologicznemu kryzysowi. Przesłanie kończą życzenia, aby podjęty przez muzułmanów post, modlitwa a także dobre uczynki umocniły ich „na drodze pokoju i dobra, w trosce o całą rodzinę ludzką oraz całe stworzenie”.